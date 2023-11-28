مشروعات الجمهورية الجديدة.. جولة لشباب البرنامج الرئاسي "أهل مصر " بمصانع كيما

استقبلت شركة كيما إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفدً من شباب البرنامج الرئاسي “أهل مصر” خلال زيارته لمصانع كيما 2 في أسوان.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الزيارة جاءت في إطار التعرف علي المشروعات القومية الكبري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانا بدرهم الوطني والقومي والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة والتعرف على المشروعات القومية الكبرى المنجزة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع البيان: "نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة ميدانية لمشروع كيما 2 لشباب البرنامج الرئاسي " أهل مصر " وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشركة على التعاون الدائم مع الموسسات التعليمية وذلك بتوجيه من الكيميائي عبدالمجيد حجازي العضو المنتدب وذلك لاطلاعهم على القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوي العملي والتعرف على مشروع كيما-٢ كأحد أكبر المشروعات القومية فى مصر المنجزة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الطلاب وليد أبوالوفا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، حيث اطلع الطلاب على تاريخ شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما الممتد لأكثر من 60 عام من الريادة فى مجال الصناعات الكيماوية والاسمدة.

وأجرى شباب البرنامج الرئاسي جولة تفقدية في المصنع وشاهدوا جميع مراحل التصنيع وطريقة عمل المصنع باستخدام أحدث نظم التشغيل الذاتي الموجودة في العالم وذلك قبل عقد ندوة نقاشية وعروض توضيحية لكى يتعرف الطلاب عن قرب علي احدث للتقنيات والوسائل العلمية الحديثة في هذا المجال.