السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المتحدث باسم الأونروا: الجوع يهدد غزة.. ونحذر من كارثة إنسانية (فيديو)

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

أكد عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة بسبب العدوان الذي أدى إلى تشريد نحو 1.9 مليون فلسطيني وتدمير البنية التحتية والمصادر الغذائية.

وقال أبوحسنة، في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، إن الأونروا تستضيف في مراكزها حوالي 1.4 مليون نازح، في حين يعيش نحو 400 ألف نازح آخر في ظروف مأساوية دون مأوى أو خيام في الشوارع.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء بشكل دوري، مضيفًا أن المساعدات تتضمن مواد غذائية جاهزة مثل الفول والتونة واللحوم المعلبة والمياه، موضحًا أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميًا على الأقل، مؤكدًا أن الوضع الغذائي للسكان متدهور للغاية، وقال: "العائلة التي تتكون من ستة أفراد تحصل على علبة فول وزجاجتي مياه كل ثلاثة أيام، ونرى الجوع ينتشر في كل شارع، والناس تبحث عن رغيف خبز".

وحذر من أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي لتلبية 5% من احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن العدوان أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان 80 ألف نسمة من الفلسطينيين.

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