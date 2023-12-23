متحدث الوزراء يكشف تفاصيل برنامج الطروحات الجديد

أوضح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج "الطروحات الجديد"، قائلًا: "إن الطروحات نفسها تأتي ضمن عملية إصلاح شاملة، حيث إن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد".

وأضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الهدف من برنامج الطروحات هو العمل على زيادة العائد، ورفع كفاءة مستوى التشغيل في الأصول المملوكة للدولة، كما يأتي برنامج الطروحات في إطار سياسة شاملة للدولة بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص.

وأوضح أنه في هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد التوقيع على اتفاق الشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوس وشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي شركة "أيكون"، أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بالإصلاح والاستمرار في خطوات الإصلاح الشامل في الاقتصاد المصري، بالرغم من وجود تحديات، سواء اقتصادية أو تطورات سياسية على المستويين الإقليمي والدولي.