الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الوزراء: برنامج الطروحات يهدف لدعم دور القطاع الخاص

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن "برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار سياسة شاملة للدولة لعملية الإصلاح وتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تقوم على عملية التخارج جزئيًا أو كليًا من العديد من الأنشطة والقطاعات بغرض دعم دور القطاع الخاص". 

وأشار المستشار الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ"راديو مصر"، إلى أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أكد، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر نجحت بالرغم من الظروف الاقتصادية والتطورات الإقليمية مستمرة في برنامج الإصلاح، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في العديد من القطاعات وتعظيم الاستفادة من أصول الدول ورفع كفاءتها وحُسن إدارتها وزيادة العائد منها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة سبق لها التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة لإجراء الدراسات الخاصة بعملية التخارج من الشركات وبعض القطاعات، لافتًا إلى أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 وسيتم التركيز على 4 قطاعات، وأن هناك 4 قطاعات لها الأولوية في الطرح من خلال البورصة "المطارات وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك والتأمين". 

 

"مدبولى" يستعرض حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة


 

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مدبولى: الهدف من التعاون مع صندوق النقد الدولى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات

حوافز تنشيط مجال السياحة

 

وحول حوافز تنشيط مجال السياحة، أكد المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي.
وحول ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها سواء بالتمليك أو حق الانتفاع على أن يُعمل بها اعتبارًا من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة.

رئاسة مجلس الوزراء الوزراء متحدث الوزراء برنامج الطروحات القطاع الخاص مجال السياحة السياحة

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