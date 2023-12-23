تين هاج مدرب مانشستر يونايتد: يجب علينا التحلي بالثقة لتسجيل الأهداف

أكد الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه لديه أهداف رغم تعرضه لهزيمة محبطة أخرى بالدوري الإنجليزي وذلك أمام مضيفه ويست هام يونايتد صفر/2، اليوم السبت.



ووصل مانشستر يونايتد للمباراة الرابعة على التوالي دون تسجيل أي هدف للمرة الأولى منذ عام 1992، وقدم أداء متواضعا مرة أخرى.



لكن المدرب المحاصر بالضغوط تن هاج قال عقب المباراة: "لدينا لاعبون يمكنهم فعل ذلك (تسجيل الأهداف) لقد أثبتوا ذلك في فترات سابقة".



وأضاف: "علينا إدراك حقيقة أننا لم نفعل ذلك كفريق، علينا تحمل المسؤولية، كرة القدم ليست فقط الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف".



وتابع: "لدينا مشاكل وعانينا من الكثير من الإصابات وأمور اخرى، لكن اللاعبين الموجودين على أرض الملعب جيدون بشكل كاف للفوز بالمباراة، ادخل منطقة الجزء وتأكد أنك هناك ومن رغبتك في تسجيل الأهداف".



وأوضح تن هاج: "إنهم قادرون على ذلك أعلم أن ماركوس راشفورد يمكنه التسجيل، راسموس هويلوند يمكنه التسجيل، أليخاندرو جارناتشو يمكنه التسجيل، برونو فيرنانديز يمكنه التسجيل، سكوت ماكتوميناي يمكنه التسجيل".



وقال: "لدينا قدرات تهديفية في فريقنا وكذلك يمكننا التسجيل من الكرات الثابتة، في الوقت الحالي لم نفعل ذلك، يجب عليهم أن يقفوا معا وأن يثقوا بإمكانياتهم وأنفسهم ".

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ويست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اقتنص ويست هام يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم ويست هام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72 ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد ويست هام إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر صاحب المركز الثامن.

واستمرت كبوة مانشستر يونايتد، حيث لم يعرف الفريق طعم النصر في أخر أربع مباريات على مستوى كافة المسابقات.

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي ست دقائق من بداية المباراة عندما سدد إيمرسون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مانشستر أندري أونانا تصدى للكرة بثبات.

ولاحت فرصة جديدة لويستهام في الدقيقة 17 عبر تسديدة جديدة من خارج منطقة الجزاء لجارود بوين لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وفرض مانشستر سيطرته على مجريات اللعب لكنه عجز عن تشكيل أي خطورة على مرمى ويستهام في أول نصف ساعة من اللقاء.

وشن مانشستر أول هجمة على مرمى ويستهام مع حلول الدقيقة 32 عندما سدد اليخادرو جارناتشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ألفونسو أريولا حارس ويستهام وقف له بالمرصاد.

وذهب مانشستر بهجمة جديدة على مرمى ويست هام من خلال تسديدة أنتوني ماتيوس من خارج منطقة الجزاء، لكن أريولا أنقذ مرماه ببراعة.

وضاعت فرصة هدف محقق لمانشستر في الدقيقة 36 عندما انفرد جارناتشو بمرمى ويست هام تماما بعد تمريرة رائعة من أنتوني، لكن أريولا واصل التألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وبعد مضي عشر دقائق من بداية الشوط الثاني كاد جارود باوين أن يحرز هدف السبق لويست هام من ضربة رأس قوية لكن أونانا أنقذ مرمى مانشستر من هدف مؤكد.

وجاءت الدقيقة 72 لتشهد هدف السبق لويست هام عن طريق جارود باوين بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوكاس باكيتا لينفرد بحارس مانشستر، قبل أن يسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

وضاعف الغاني محمد قدوس من تقدم ويستهام بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعدما قطع البرازيلي باكيتا الكرة من كوبي ماينو لاعب مانشستر، ثم مررها إلى قدوس الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

ولم يحدث أي جديد في أخر عشر دقائق ليخرج ويستهام فائزا بهدفين دون رد.