السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام يزيد من أوجاع اليونايتد وتين هاج بثنائية في البريميرليج

وست هام
وست هام

تغلب وست هام على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ورفع وست هام رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما وقع اليونايتد في المركز الثامن بـ 28 نقطة.

ولم يحقق اليونايتد الفوز في أخر ثلاث مباريات بالبريميرليج بلقاء اليوم، حيث تعادل الجولة الماضية مع الريدز وخسر قبلها من بورنموث بثلاثية.

الشوط الأول

واستحوذ اليونايتد على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 61% مقابل 39% للهامرز.

وكانت الخطورة الأولى من إيمرسون بالدقيقة 6، بتصويبة من خارج المنطقة تصدى لها أندريه أونانا.

وفي الدقيقة 32، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد عن طريق جارناتشو لكن تصدى لها حارس المرمى.

وبالدقيقة 34، أضاع جارناتشو انفراد تام بالمرمى حيث تصدى لكرته أريولا.

الشوط الثاني

سيطر الهامرز بالكامل على الشوط الثاني، وتصدى أونانا لرأسية رائعة من باوين بالدقيقة 56.

وعاد باوين وسجل هدف التقدم بالدقيقة 72، بعدما راوغ أونانا داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وأزاد محمد قدوس بالدقيقة 78 من غلة وست هام بهدف ثاني بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

تشكيل مانشستر اليونايتد.. ظهور وجه جديد وعودة فيرنانديز أمام وست هام

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، إيفانز، كامبوالا، شاو

خط الوسط: ماكتومناي، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، هيولاند، أنتوني

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