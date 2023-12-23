السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين اليونايتد ووست هام

اليونايتد ووست هام
اليونايتد ووست هام

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي.


واستحوذ اليونايتد على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 61% مقابل 39% للهامرز.


وكانت الخطورة الأولى من إيمرسون بالدقيقة 6، بتصويبة من خارج المنطقة تصدى لها أندريه أونانا.


وفي الدقيقة 32، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد عن طريق جارناتشو لكن تصدى لها حارس المرمى.


وبالدقيقة 34، أضاع جارناتشو انفراد تام بالمرمى حيث تصدى لكرته أريولا.

 

تشكيل مانشستر اليونايتد.. ظهور وجه جديد وعودة فيرنانديز أمام وست هام
 

 

حراسة المرمى: أونانا

 

خط الدفاع: بيساكا، إيفانز، كامبوالا، شاو

 

خط الوسط: ماكتومناي، ماينو، فيرنانديز

 

خط الهجوم: جارناتشو، هيولاند، أنتوني

 

ودفع تين هاج لأول مرة بالمدافع الشاب كامبوالا صاحب الـ 19 عامًا بجوار المخضرم إيفانز، بينما عاد برونو فيرنانديز لقيادة الفريق.

مانشستر يونايتد وست هام الدورى الانجليزى مانشستر يونايتد ووست هام اليونايتد

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مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

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