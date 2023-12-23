كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أنه تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت الكنيسة يومًا خاصًا، لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

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الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، بالإضافة الشماس الإكليريكي منصور.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبه كلمة العظة من الأب يوسف رمزي، راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية بعنوان "المجد لله في الأعالي"، قائلًا: كي نعيش السلام، علينا أن نعطي المجد للرب.

تضمن اليوم أيضًا باقة من الترانيم الميلادية، قدمها كورال "صوت السلام" بالكاتدرائية، بالإضافة إلى تنظيم رتبة التوبة، وممارسة سر الاعتراف.

هذا وتفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب، حيث ألقى المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "روحانية الصلاة والتسبيح"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتفال، بختام العام الميلادي الحالي

من جهة أخرى تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اختتم اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، رياضة عيد صوم الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

شارك في اليوم الختامي، الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي، ثم ألقى نيافة المطران العظة الروحية بعنوان "زكا يتخلى عن هيبته ليرى يسوع"، انطلاقًا من لقاء الرب يسوع مع زكا العشار، مؤكدًا أن الله يبحث عنا دائمًا، مثلما فعل مع زكا.

وألقى الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، لطلبة معهد التربية الدينية، بالإسكندرية، محاضرة عن "مقدمة الكتاب المقدس ودرس سفر راعوث"، وتطبيقه في حياة الخادم، وذلك من ضمن سلسلة محاضرات حول الكتاب المقدس، في المعهد بالسبع بنات، بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وراعي الكنيسة، كما أشاد نيافته بدور المعهد، وأهميته في تكوين شباب الإسكندرية من أجل إعدادهم للخدمة.