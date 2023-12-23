السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أنه تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت الكنيسة يومًا خاصًا، لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

شارك في الصلاة

 الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، بالإضافة الشماس الإكليريكي منصور.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبه كلمة العظة من الأب يوسف رمزي، راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية بعنوان "المجد لله في الأعالي"، قائلًا: كي نعيش السلام، علينا أن نعطي المجد للرب.

تضمن اليوم أيضًا باقة من الترانيم الميلادية، قدمها كورال "صوت السلام" بالكاتدرائية، بالإضافة إلى تنظيم رتبة التوبة، وممارسة سر الاعتراف.

هذا وتفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب، حيث ألقى المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "روحانية الصلاة والتسبيح"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتفال، بختام العام الميلادي الحالي

من جهة أخرى تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اختتم اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، رياضة عيد صوم الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

شارك في اليوم الختامي، الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي، ثم ألقى نيافة المطران العظة الروحية بعنوان "زكا يتخلى عن هيبته ليرى يسوع"، انطلاقًا من لقاء الرب يسوع مع زكا العشار، مؤكدًا أن الله يبحث عنا دائمًا، مثلما فعل مع زكا.

وألقى الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، لطلبة معهد التربية الدينية، بالإسكندرية، محاضرة عن "مقدمة الكتاب المقدس ودرس سفر راعوث"، وتطبيقه في حياة الخادم، وذلك من ضمن سلسلة محاضرات حول الكتاب المقدس، في المعهد بالسبع بنات، بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وراعي الكنيسة، كما أشاد نيافته بدور المعهد، وأهميته في تكوين شباب الإسكندرية من أجل إعدادهم للخدمة.

إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الأنبا إبراهيم اسحق

مواد متعلقة

الكنيسة المارونية تحتفل باليوم التاسع والأخير من تساعيّة الميلاد

رئيس الإنجيلية يشارك في الاحتفال بإنتاج منهج "الكلمة والحياة" لخدمة مدارس الأحد

البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسة العظيمة في الشهيدات أنسطاسيّا المنقِذة من السِّحر

الكنيسة المارونية تحتفل باليوم الثامن من تساعيّة الميلاد

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي توماس هولاند الكاهن اليسوعي الشهيد

في أَيَّام المجيء الكبرى.. اللاتينية توصي بالاقتداء بتواضع العذراء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بأربعة مناسبات مهمة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسة الشهيدة يولياني

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصري انخفاضا في قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم