خبير عسكرى واستراتيجى: لبنان فى حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلى

قال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني، إن لبنان الآن في حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا واقع، مؤكدًا أن هذه الحرب هي مقيدة بمكان وعنق وسقف بين كل من حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله اللبناني استطاع من خلال إطلاق العمليات في الثامن من أكتوبر الماضي أن يجمد في حدود من 3 إلى 3 فرق ونصف من الجيش الإسرائيلي، والتي غالبيتها من الاحتياط التي كان ينوي الجيش الإسرائيلي إرسالها إلى قطاع غزة.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن حزب الله اللبناني استطاع أن ينسف في حدود 95% من قدرات إسرائيل على الاستطلاع والتجسس والمراقبة، مشيرًا إلى أن الذين سقطوا من حزب الله اللبناني يعتبرهم الحزب بأنهم تضحيات ولا يعتبرهم خسائر وهذا انطلاقًا من تموضع الحزب في عقيدة محددة.

وأكد خبير عسكري واستراتيجي، أن المسألة لا تقاس بالخسائر بالنسبة لحزب الله اللبناني بالمعنى الرقمي بل تقاس بالنتائج.