بورنموث يهزم نوتنجهام بـ"هاتريك" سولانكي ولوتون تاون يُسقِط نيوكاسل بالدوري الانجليزي

انتصر فريق بورنموث على مضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض فريق بورنموث استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وتلقى نوتنجهام فورست ضربة في بداية المباراة بطرد المدافع الإيفواري ويلي بويلي بعدما تلقى البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الخامسة من المباراة، ثم الصفراء الثانية والحمراء في الدقيقة 23 من بداية المباراة.

وسدد لاعبو فريق نوتنجهام فورست كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات لفريق بورنموث من أصل 9 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ بورنموث على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

واستمر استحواذ لاعبي بورنموث على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل كلا الفريقين على أدائهما الهجومي الذي قدماه في الشوط الأول.

وسجل أنطوني إلانجا هدف التقدم لنوتنجهام فورست في الدقيقة 46.

وتعادل دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 50 ثم عاد وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57.

وحاول لاعبو فريق نوتنجهام فورست تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من المباراة، حتى سجله كريس وود في الدقيقة 74.

وأكمل دومينيك سولانكي "الهاتريك" الخاص به وسجل هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ بورنموث على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

ورفع بورنموث رصيده لـ22 نقطة في المركز الـ11 بجدول الدوري، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 14 نقطة في المركز الـ17.

وفي نفس الجولة، انتصر لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ورفع رصيده لـ12 نقطة في المركز الـ18 بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

كما فاز فريق بيرنلي على فولهام بهدفين دون رد، ليصل للنقطة 11 في المركز قبل الأخير ويتوقف رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الـ12.