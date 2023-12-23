السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: هنيئًا لمن يحمل هذه الصفات لأنه مُحرم على النار

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن المؤمنين توجد ألفة بينهم وحب ولا يوجد غل ولا حقد، مستدلًا بقوله تعالى "وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا"، فهم أصفياء وأنقياء يحبون بعضهم، مشيرًا إلى أن القلب السليم أي الذي فيه ألفة وحب للناس.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن النبي عليه السلام قال "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"، وقوله أيضًا "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقكم الموَطَّؤونَ أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون"، أي لا يؤذون أحدًا، فهم قريبون من الناس وهنيئًا لمن يحملون هذه الصفات لأنهم محرمون على النار.

ما هي الصفات التي حرمت على النار؟

واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء فيه: "حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس".  

رمضان عبدالمعز الصفات النار النبي عليه السلام محرمون

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