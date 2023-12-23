توتنهام يهزم إيفرتون بثنائية ويقفز للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي

انتصر فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لهدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق توتنهام بهدفين دون رد.

ودخل توتنهام المباراة ضاغطًا من الدقائق الأولى من أجل تسجيل هدف مبكر يفرض به سيطرته على مجريات اللعب، وسجله ريتشارلسون في الدقيقة التاسعة بصناعة من زميله برايان جونسون.

واستمر الضغط من فريق توتنهام لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، وأضافه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 18، بعد متابعته لتسديدة زميله برايان جونسون التي ارتدت من يد حارس إيفرتون بتسديدة في الشباك.

وحاول لاعبو فريق إيفرتون تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكذلك استمر الأداء الهجومي من قبل لاعبي فريق توتنهام.

وسدد لاعبو توتنهام 4 كرات على المرمى من أصل 5 محاولات في الشوط الأول وخرجت تسديدة من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 9 محاولات لفريق إيفرتون وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 64% مقابل 36% لصالح إيفرتون.

واستمر استحواذ لاعبو فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.



وسجل دومينيك كالفيرت لوين، هدف تقليص الفارق لإيفرتون في الدقيقة 51 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ.

واستمرت المحاولات من إيفرتون لتسجيل الهدف، حتى سجله أندريه جوميز في الدقيقة 82.

وسدد لاعبو توتنهام 6 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل 7 تسديدات من 16 محاولة لإيفرتون وخرجت 9 من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع توتنهام رصيده لـ36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ16.

