السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. توتنهام يتقدم بثنائية على إيفرتون.. ولوتون يضرب نيوكاسل بهدف

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

تقدم توتنهام على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري الإنجليزي.

تقدم البرازيلي ريتشارلسون في النتيجة بالدقيقة 9، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وسجل سون هيونج مين بالدقيقة 18، الهدف الثاني.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباريات نوتنجهام فوريست وبورنموث وفولهام وبيرنلي.

بينما تقدم لوتون تاون على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف.

واقتنص وست هام يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم وست هام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72 ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر صاحب المركز الثامن.

توتنهام إيفرتون الدورى الانجليزى ريتشارلسون سون

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