السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد اليونيفيل: نشعر بقلق عميق إزاء الدمار والوفيات بالجنوب اللبنانى

اليونيفيل
اليونيفيل

أعلن رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وقائدها العام اللواء "أرولدو لاثارو"، عن قلقه إزاء الدمار والوفيات بالجنوب اللبناني؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، أن الحل السياسي والدبلوماسي ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف حزب الله اللبناني، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط "بركة ريشا" جنوب لبنان

كما دوت صفارات الإنذار في الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان.

 

القاهرة الإخبارية الجنوب اللبنانى اليونيفيل لبنان لحل السياسي

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