السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للنطق بالحكم.. حجز قضية المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر لأول يناير

للنطق بالحكم... حجز
للنطق بالحكم... حجز قضية المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخ

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهمين  بقتل شخص والشروع في قتل آخر نتيجة مشاجرة بسبب  خلافات الجيرة إلى جلسة الأول من يناير من العام المقبل 2024، للنطق بالحكم.


صدر القرار، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ ثروت حكيم.

 

تفاصيل الواقعة


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من المقدم أحمد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمقتل شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة شقيقه بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية قصر الجبالي بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبينّ مقتل شخص يدعى محمد رجب رشاد رمضان، 40 سنة، ومقيم قصر الجبالي، إثر إصابته بطلق ناري في المشاجرة، وجرى نقله بواسطة أهليته إلى مستشفى مكة التخصصي بمركز أبشواي، إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مستشفى مكة بناءًا على خطاب الشرطة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل شقيقه المصاب بطلق ناري إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

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