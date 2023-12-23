السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة للحكومة بشأن نقص مادة البرومين المستخدمة فى رصف الطرق

رصف الطرق
رصف الطرق

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية عن نقص مادة البرومين المستخدمة لرصف الطرق.

جاء هذا بعد تعطيل الأعمال الخاصة بالرصف على مستوى محافظة أسيوط ومراكزها.  مما أدى لعدد من المشاكل عانى منها المواطن، من العمل بالطرق ووضع التربة الزلطية قبل الرصف والتكسير بالشوارع استعدادًا لرصفها كما هو مدرج بالخطط الاستثمارية للمراكز ثم تعطل الرصف. 

 

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131.5 مليون جنيه لاستكمال رصف الطرق بأسوان

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محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بأشمون والشهداء وبركة السبع ضمن الخطة الاستثمارية


وقالت النائبة: بالتواصل مع المهندس المسؤول عن الرصف بمحافظة أسيوط أفاد بنقص مادة البرومين المستخدمة بالرصف. وتساءلت السعيد: إلى متى يتم اهمال محافظات الصعيد وعدم وضع احتياجاتهم كأولوية من أولويات الحكومة وترك المواطن يعاني من السير في طرق متهالكة وغير صالحة للاستخدام سواء للمشاة أو لأي وسيلة من وسائل المواصلات؟.

سناء السعيد مجلس النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي مادة البرومين رصف الطرق

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