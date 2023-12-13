131.5 مليون جنيه لاستكمال رصف الطرق بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بـأسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تفاصيل أعمال الرصف والتطوير الجارية

فى السياق، أكد محافظ أسوان أنه جارى استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها، ولتكون عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها أمام المواطنين ولاستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

لفت المحافظ إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

بينما أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم وباعتمادات 131.5 مليون جنيه.

وتابع المهندس أحمد الملوانى أن تضمنت الخطة رصف امتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مرورًا بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول ١ كم وبعرض متوسط 15 متر، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، حيث شملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك، والأرصفة والبلدورات.

وأوضح أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2، وبعرض 8 متر وبتكلفة مليون جنيه وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية.