هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

أصدرت هيئة المعابر الفلسطينية بقطاع غزة المحاصر، تصريحًا رسميًا، كذبت فيه الأنباء التي نقلتها شبكة "قدس" الفلسطينية حول الحدود الفلسطينية المصرية.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة، في بيان منذ قليل: "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريًا في محور الحدود الفلسطينية المصرية".

وشددت هيئة المعابر الفلسطينية على أن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقًا من كرم أبوسالم غير صحيحة.

وتابعت: "بعض وسائل الإعلام تؤدي أدوارًا مشبوهة قصدًا أو جهلًا في نقل الأخبار والمعلومات، وندعوها للالتزام بالخط الوطني والمصلحة العليا لشعبنا".