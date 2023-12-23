السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فيكتور أوسيمين يمدد عقده مع نابولى حتى 2026

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا عن توقيع عقد جديد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق، حتي يونيو عام 2026.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أكد أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 130 مليون يورو.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد أوسيمين بنهاية الموسم المقبل، إلا أن النادي الإيطالي، مدد عقد المهاجم النيجيري لعام إضافي.

وكان أوسيمين قد انضم إلى صفوف نابولي، في صيف عام 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

وخلال المواسم الثلاثة التي أمضاها مع نابولي، شارك أوسيمين مع فريق الجنوب الإيطالي، في 101 مباراة، سجل خلالها 68 هدفًا.

وخاض المهاجم النيجيري 32 مباراة خلال الموسم الماضي من الإيطالي، سجل خلالها 26 هدفًا، ليتوج بجائزة هداف «كالتشيو».

وتوج فيكتور أوسيمين، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، والتي منحها له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين فابريزيو رومانو نابولى جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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