بتروجت يسحق إيسترن كومباني بسداسية ويتأهل لدور الـ32 لكأس مصر

تأهل فريق بتروجت لدور ال32 في بطولة كأس مصر بعد فوزه بسهولة على إيسترن كومباني بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت في الدور التمهيدي الأخير وأدارها الحكم لطفي شعبان.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بثلاثة أهداف جاء الهدف الأول في الدقيقة 19 عندما انطلق محمود حمودة في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها أحمد الصعيدي برأسه من الوضع طائرا على يمين الحارس سعيد فتحي.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 42 عنما أعاد مصطفى إبراهيم الكرة لحارس مرماه سعيد فتحي الذي أخطأ في إبعادها فخطفها فارس رضا وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني لبتروجت.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما مرر كامل كابوريا الكرة لفارس رضا الذي انفرد بالحارس وراوغه وسدد الكرة داخل المرمى .

بدأ بتروجت الشوط الثاني بقوة وفي الدقيقة الثالثة دخل محمود صقر منطقة الجزاء وسدد الكرة فارتدت من القائم إلى محمود فيليكس الذي راوغ مدافع وسددها أرضية أبعدها الحارس سعيد فتحي إلى ركنية.

في الدقيقة 61 احتسب الحكم لطفي شعبان ركلة جزاء لإيسترن كومباني نتيجة عرقلة مروان النجار لهشام أحمد تصدى لها إسماعيل أشرف لكن الحارس أحمد النفراوي نجح في إبعاد الكرة ووصلت إلى أحمد سعيد الأعصر الذي سددها باتجاه المرمى لكن أحمد عبد المنعم أبعدها قبل أن تدخل المرمى.

في الدقيقة 68 انطلق محمود فيليكس في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لأحمد الصعيدي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مسجلا الهدف الرابع.

في الدقيقة 75 دخل أحمد الصعيدي منطقة الجزاء وانفرد بالحارس لكنه فضل تمرير الكرة للبديل إسلام هشام الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الخامس.

في الدقيقة 77 دخل محمود فيليكس منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وراوغ الحارس وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف السادس..وبعدها أهدر محمود فبليكس فرصة من انفراد بالحارس سعيد فتحي.

في الدقيقة 85 مرر محمود فيليكس الكرة إلى إسلام هشام الذي راوغ مدافع وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة لخارح الملعب لتنتهي المباراة بفوز بتروجت بستة أهداف نظيفة.