لطيفة تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها: أمي القوية الصامدة ربنا يشفيكي

أعلنت المطربة التونسية لطيفة، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، وتم حجزها بالرعاية الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وشاركت “لطيفة” صور لوالدتها داخل الرعاية الطبية، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مطالبة جمهورها الدعاء لوالدتها المريضة قائلة: “أمي العظيمة القوية الصامدة، ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من كل حبايبي اللي بيحبوني ان يدعوا لأمي ربنا يشفيها ويقومهاب السلامة”.

وتجمع لطيفة علاقة قوية بوالدتها حيث تحرص على نشر صور تجمعها معا في عيد مولدها وعيد الأم، وتصفها دائما بأنها المدرسة الأولى بالنسبة لها في الحياة، ووجهت لها رسالة في عيد مولدها الماضي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “يا بطلة يا أول مدرسة ليا في حياتي في عمري كله ربنا يخليكي لينا كلنا.. أنا من غيرك ولا حاجة”.