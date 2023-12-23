السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رؤساء الكنائس بالقدس يكشفون كواليس لقاءهم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

أصدر  بطاركة ورؤساء الكنائس  في القدس، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول اللقاء الذي جمعهم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قبل يومين.

قد تكون صورة ‏نص‏

وقال رؤساء الكنائس: "لم يكن اللقاء لتبادل المعايدات، بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكنسي العالمي، المطالب بوقف شلال الدم في غزة باسم مسيحيي العالم، ومعاناة المدنيين، والحواجز المفروضة في الضفة الغربية، خاصة تلك المحيطة بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد"

وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس أنهم أصدروا بيانًا فور الانتهاء من اللقاء؛ لإبراز أهدافه ومجرياته، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية، ولأسبابها السياسية، اختارت التركيز على نقاط الحديث السطحية التي أتت في أطراف اللقاء، وتجاهلت جوهر اللقاء والبيان الموحد الصادر حول الموضوع.

وشدد البطاركة ورؤساء الكنائس على أن رسالتهم الثابتة والمتكررة منذ بدء الحرب على غزة هي "وقف فوري إنساني دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمؤسسات التي تقدم لهم الخدمات"، وأن هذا الموقف ذاته كان في صلب اللقاء، وأن كل ما يتم تناوله خارج هذا الإطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس، وخدمة أجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها أو مخاطبتها.

وتستعد مدينة بيت لحم بالقدس للأحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، إذ يترأس الاحتفالات  بطريرك اللاتين بالقدس مساء الأحد 24 ديسمبر 2023.

نص رسالة بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس لعيد الميلاد 

جاءت رسالة  بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس كالتالي، نحن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نوجه تحيّة الميلاد إلى المؤمنين في جميع أنحاء العالم باسم  يسوع المسيح، رئيس السّلام، الذي ولد هنا في بيت لحم قبل أكثر من ألفي عام.

نعيش واحدة من أفظع الكوارث الإنسانيّة في أرض الميلاد

ونوجه هذه التّحيّة، ونحن مدركون أنّنا نعيش واحدةً من أفظع الكوارث الإنسانيّة في أرض الميلاد، فلقد أدى عنف الحرب خلال الشّهرين والنّصف الماضيين إلى معاناة لا يمكن تصوّرها لملايين الأشخاص في أرضنا المقدّسة، وتسبّبت فظائع الحرب بالبؤس والحزن لعائلات لا تحصى في منطقتنا، مستدعية صرخات تعاطف مؤلمة من جميع أنحاء الأرض بالنّسبة لأولئك الذين يعيشون في وقع هذه الظروف الصعبة؛ إذ يبدو الأمل بعيدًا وخارج متناول اليد.

بطاركة ورؤساء الكنائس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الموقف الكنسي العالمي مسيحيي العالم فترة الأعياد

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الفتيات الصغيرات التابع لمكتب العمل الإيبارشى

مونسينيور يوأنس لحظي: العيد يأتي هذا العام في جو حزين

الأنبا مكسيموس يترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمدينة الأمل

بطريرك السريان الأرثوذكس في رسالة عيد الميلاد: عالمنا يعيش صراعًا خطيرًا

غدًا الكنائس تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي

موعد احتفال بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

مواعيد بداية الدراسة فى كندا

موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

أول من قدم "الشعراوي" وتزوج من صباح وشاركها بطولة "ثلاثة رجال وامرأة"

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟