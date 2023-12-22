مطران نقادة وأسقفي أسيوط والمحرق يترأسان ذكري السنوية الأولى للأنبا كيرلس

ترأس منذ قليل أعضاء اللجنة البابوية لإيبارشية نجع حمادي، وهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء بالمحرق، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس اسقف أسيوط، صباح اليوم الجمعة، إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وأقيمت صلوات الذكرى الأولى لرحيل الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي.

ومن جهته تزين دير الأنبا بضابا بنجع حمادي استعدادًا لإنطلاق قداس الذكرى الأولى لرحيل أسقف نجع حمادي

أقدم مطارنة الصعيد

وكان قد رحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وكان قد قال البابا تواضروس الثاني في عظة له عقب رحيل الأنبا كيرلس، "في فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا."

في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس. وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.