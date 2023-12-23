أطلقته قناة مدرستنا.. خبير تربوى يكشف لـ"الدستور" إيجابيات تطبيق "5 ثواني"

أشاد الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، بالتطبيق الذى أطلقته قنوات "مدرستنا" أمس فى سينما الزمالك، والذي يحمل عنوان «خمس ثوانى».

وتابع “شوقي”، أنه تلعب قنوات مدرستنا منذ نشأتها دورا تربويا على قدر كبير جدًا من الأهمية، واستطاعت أن تثبت نفسها كقناة عملاقة بين القنوات التلفزيونية الكبيرة على الرغم من أنها تختص بالجوانب التعليمية والتربوية، متابعا: «يأتى نجاح قنوات مدرستنا من منطلق عدة اعتبارات تتمثل في حسن انتقاء العاملين بها بدقة شديدة سواء من أسر أعداد البرامج أو المذيعين أو المذيعات أو فرق الاخراج بحيث يتميزون بدرجة كبيرة من الكفاءة والاحترافية، كذلك العناية باختيار المعلمين مقدمى البرامج التعليمية بها بحيث تتوافر لديهم الكفاءة والتمكن من شرح المواد التعليمية وفق أحدث الأساليب التربوية، والادارة المحترفة لتلك القنوات، ورعاية وزارة التربية والتعليم لها، وعدم اقتصارها على عرض البرامج التعليمية فقط بل تشمل نشرات اخبار وبرامج مختلفة تثقيفية وتعليمية ونفسية وتربوية ومجتنعية، وكذلك تناولها لجميع القضايا».

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وأوضح لـ الدستور: «يحمل هذا التطبيق العديد من المميزات» منها:

- يمثل أحد تطبيقات علم النفس التربوي الايجابي وهو التعلم عن طريق اللعب والترفيه والذي يكون أكثر ثباتا في الذهن وأكثر إسهاما في بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

- التطبيق تشرف عليه وزارة التربية والتعليم من حيث المحتوى التعليمي بينما يخرجه المخرجة المحترفة ساندرا تشات مما يعظم من فائدته وتأثيره التربوي والنفسي على الطفل.

- تطبيق تفاعلي يكون أكثر جذبا لانتباه واهتمام الطفل مقارنة بكون الطفل سلبيا في التطبيقات الأخرى.

- يتناول قضايا أخلاقية وقيمية مثل التنمر ويتيح للطفل إن يعبر عن كيف يمكنه التصرف واتخاذ قرار في مثل تلك المواقف، وهذا يفيد في اكتساب الطفل معلومات عن تلك المواقف وكيفية التصرف فيها بشكل مناسب يحافظ على نفسيته.

- اعتماد التطبيق على المشاهد التمثيلية يجعله أكثر جذبا لاهتمام الطفل.

- تنوع الموضوعات التى يتتاولها التطبيق يفيد في اكساب الطفل القدرة على التصرف في مختلف المواقف ويبعد عنه الملل

- قصر وقت التطبيق بما يفي بالحفاظ على وقت التلميذ ويجنبه إدمان التكنولوجيا.