السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"روح واحدة" بمنتدى عفيفي مطر في جاليري ضي.. الثلاثاء

رواية روح واحدة
رواية "روح واحدة"

ينظم منتدى عفيفي مطر للثقافة والفنون في جاليري ضي الزمالك، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، أمسية لمناقشة رواية "روح واحدة" للمخرج السينمائي والكاتب الصحفي أحمد عاطف.

ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الناقد الدكتور صلاح السروي والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي والناقدة الدكتورة لمياء السادات، على أن يدير النقاش محمد حربي المشرف على منتدى عفيفي مطر.

يقول الكاتب المسرحي والروائي محمد سلماوي عن الرواية: تعد "روح واحدة" رواية غير عادية فمضمونها الفكري متميز وأسلوبها الفني مبتكر هي رحلة يجوبها المؤلف أفقيًا عبر الزمان الممتد في مصر من تاريخها السابق للميلاد إلى عصورنا القريبة، ويغوص فيها رأسيًا إلى أعماق الحقائق غير المرئية بحثا عن الحكمة التي كانت دائما مفتاح الحياة في هذه الأرض التي سمّاها أجدادنا (كيمت).

رواية "روح واحدة"

يُقدم لنا أحمد عاطف، في روايته خمس شخصيات عاش كل منها في عصر مختلف من عصور التاريخ المصري العريق فهل هي خمس شخصيات فعلا، أم هي روح واحدة تجسدت في تلك الشخصيات متفاعلت في كل مرة مع عصر جديد من تاريخنا؟ في الرواية يبرز الرمز الحاكم، وهو الثعبان الذي يخرج من جلده القديم؛ ليبدأ مرحلة أخرى من حياته، فالجسد الآدمي مثل جلد الثعبان، ما هو إلا رداءً نتجسد من خلاله لفترة تطول أو تقصر، ثم نتجاوزه إلى حالة أخرى تدخلنا عالمًا جديدًا، كما من الإنسان المصري عبر مختلف عصور تاريخه الطويل بحقبة المتتالية والتي يعود إليها المؤلف مع كل شخصية من شخصياته. 

لقد نسج أحمد عاطف روايته بلغة تتقمص الكثير من الخصائص الشعرية بنزق روحاني؛ يميل إلى الصوفية التي تسمو بحقائق حياتنا اليومية الرتيبة إلى مرتبة نورانية شفافة.

منتدى عفيفي مطر للثقافة والفنون جاليري ضي رواية روح واحدة الرمز الحاكم منتدي عفيفي مطر ضي الزمالك

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