ابتداء من الغد.. جاليرى مصر يستضيف معرضًا للتصوير الفردى بعنوان "أرض" لـ إيمان عزت

يستضيف جاليرى مصر، في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد، معرض التصوير الفردى "أرض" للفنانة إيمان عزت، على أن يستمر المعرض حتى يوم 10 يناير المقبل، بمقر الجاليري في 4 أ ابن زنكي متفرع من شارع حسن صبري الزمالك، القاهرة.

إيمان عزت

الفنانة إيمان عزت حاصلة على بكالوريوس كلية التربية النوعية قسم تربية فنية كفر الشيخ 1995، وماجستير فى النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة 2007، وحصلت على دكتوراه فى فلسفة التربية الفنية جامعة القاهره 2012.

قدمت إيمان عزت العديد من المعارض الخاصة والتي منها، معرض بجاليرى المشربية للفنون 2008، ومعرض بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة - القاهرة 2009 ، ومعرض بجاليرى بورترية (رسم) 2009 ، ومعرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أبريل 2019 ، ومعرض (غزل البنات) بجاليرى (نيل آرت) بالزمالك - ديسمبر 2021.

ومن بين الجوائز التى نالتها الفنانة إيمان عزت: جائزة الثالثة فى الجرافيك من صالون الشباب الحادى عشر 1999، وجائزة شهادة الصالون من صالون الشباب الثالث عشر 2001، وجائزة وشهادة الصالون من صالون الشباب الرابع عشر 2003 ، والجائزة الثانية في الجرافيك - صالون الشباب السابع عشر 2005، وجائزة الصالون من صالون الشباب الثامن عشر 2007 ، وجائزة الإقتناء من هيئة قصور الثقافة فى بينالى بورسعيد القومى الثامن بمتحف النصر للفن الحديث ومكتبة مبارك العامة ببورسعيد مارس 2009.