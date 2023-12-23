طفلة تدفع حياتها ثمنًا لخناقة والديها بالجيزة.. والنيابة تُحقق

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعه مع الأب المتهم بقتل طفلته “ كيان” التي تبلغ من العمر 4 أشهر، بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضحت التحقيقات في الواقعة أنه أثناء وقوع مشاجرة بين الأب وزوجته التي كانت تحمل الرضيعة ضربها بالخطأ، وأختلق واقعة وفاتها بنزلة برد لكي يبعد الشبهة عنه، ولكن تقرير مفتش الصحة أفاد أنه توجد شبهة جنائية في الواقعة، واعترف المتهم أنه لم يكن يقصد قتل نجلته الرضيعة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويها لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.

كان قد تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء على لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

بتقنين التحريات وتضييق الخناق على المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ، أثناء تعديه بالضرب على زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة.

تم التحفظ على المتهم ونقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.