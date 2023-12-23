استمرار حبس المتهمين بقتل طالب لسرقته فى منشأة القناطر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس مسجلين خطرا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل طالب لسرقة التوك توك في منشأة القناطر.

وباشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق مع مسجلين خطرا، لاتهامهما بقتل طالب لسرقة التوك توك الخاص به في منشأة القناطر.

واعترفا المتهمان بالواقعة، مؤكدين أنهما في يوم الواقعة أوقفا التوك توك الخاص بالضحية ونجل عمه، وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف، وعقب توقفهم فوجئا بهما يعتديان عليهما مستخدمين سكينا، قطعة حديدية، زجاجة مياه بداخلها شطة، وأحدثا إصابة المجنى عليه، واستوليا على التوك توك، في الوقت ذاته هرب نجل عمه خوفا منهما، ولاذ المتهمان بالفرار عقب مقتل الضحية.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث الجنائية، بقيادة اللواء هاني شعراوي، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (لهما معلومات جنائية)، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن التوك توك المستولى عليه لدى عميلهما سيئ النية (عامل) أمكن ضبطه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استدرجا الطالب لتوصيله، وخلال ذلك تعديا عليه بالضرب بقطعة حديدية، وسكين، لسرقة التوك توك الخاص به.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة، وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال ابن عمه قرر أنه حال عمله بمركبة "التوك توك" ملك والده، ورفقته الضحية، استوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يعتديان عليهما مستخدمين (سكينا- قطعة حديدية- زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته واستوليا على (التوك توك- هاتفه المحمول- مبلغ مالى) ولاذا بالهرب.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.