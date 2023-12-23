إجراء جديد للناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم للحصول على عضوية النقابة

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إجراء جديد للتيسير على الناجحين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم السنة الأولى، للحصول على عضوية النقابة، بعد تسلمهم العمل فعليا فى المدارس .

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وأوضح نقيب المعلمين أنه تم توجيه أعضاء اللجان النقابية، فى جميع المحافظات، بالنزول إلى مقرات الإدارات التعليمية، واتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات، وصولا حتى تسليم الكارنيهات، وذلك تيسيرا على المعلمين الجدد، وانهاء الاجراءات بسهولة ويسر.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تواصل فرعيات نقابة المعلمين ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالاجراء الجديد للحصول على كارنية نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنية.

وأشارت نقابة المعلمين إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج عضوية النقابة هى، صورة بطاقة الرقم القومى، مفردات مرتب، وبيان حالة موثق من الإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال معتمدة.