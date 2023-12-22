الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ياسمين نور الدين: قنوات مدرستنا تسعي لتقديم محتوى ممتع للطلاب

ياسمين نور الدين
ياسمين نور الدين

التقطت المخرجة ساندرا نشأت العديد من الصور مع طلاب المدارس خلال حفل في المدرسة الذي تنظمه قناة مدرستنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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قدمت الحفل المذيعة ياسمين نور الدين وتحدثت ياسمين نور الدين مع الطلاب قائلة لهم: "نحن هنا من أجل الاحتفال والتعريف بتطبيق 5 second”.

وقالت المذيعة ياسمين نور الدين إن هذا التطبيق يوجد فيه العديد من الأفلام التي تحتوي على الكثير من المواقف الحياتية سواء للطلاب أو أولياء الأمور.

وقالت ياسمين نور الدين: “نحن في قنوات مدرستنا نقدم المحتوى سواء ترفيهي أو تعليمي أو توعوي على أن يكون المحتوى ممتع”، مضيفة أن مدارس النيل هي وراء الجهد المبذول مقدمة لهم كل الشكر. 

وتقوم قنوات مدرستنا “1 و2” بلإطلاق أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية وهي لعبة “five seconds”، وذلك في حفل سيقام بسينما الزمالك، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

اللعبة تعد واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

وتقوم لعبة “خمس ثواني” على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

خمس ثواني حفل في المدرسة في الدمرسة ,موازنة التعليم “التعليم الفني مستقبل الطامحين للعمل والإجادة”

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