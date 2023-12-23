محمد فضل ضيف حلقة اليوم من برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن

يستضيف برنامج "الكابتن" من تقديم الصقر أحمد حسن في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الكابتن محمد فضل في ثالث حلقات البرنامج الذي انطلق يوم السبت الماضي على شاشة قناة dmc.

ويكشف الكابتن محمد فضل خلال الحلقة عن بداياته في عالم كرة القدم واحترافه اللعبة والعديد من الكواليس والأسرار خلال رحلته الكروية مع مختلف الأندية وخاصة النادي الأهلي ومنتخب مصر ولماذا لقب بايوب الكرة المصرية وغيرها من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى في برنامج الكابتن.

حلقات برنامج "الكابتن"

وكان البرنامج الرياضي الجديد "الكابتن" مع أحمد حسن قد انطلقت أولى حلقاته أمس عبر شاشة dmc في أولى تجارب الصقر أحمد حسن في التقديم التليفزيوني.

ويذاع البرنامج مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وحل الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC في الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

وتحدث المعلم خلال اللقاء عن كواليس رحلته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهته، كما تطرق إلى مشوار تدريبه المنتخب الوطني، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عددًا من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد كمقدم للبرنامج، الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني

وحل النجم محمد شوقي ضيفا على ثاني حلقات برنامج الكابتن والذي يرأس تحريرها احمد درويش ويقدمها كابتن مصر الصقر أحمد حسن.