التحالف الوطنى: استمرار دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني بدأ العمل على إرسال المساعدات منذ اليوم الثاني للأزمة في قطاع غزة بسبب العدوان الغاشم، وكان يتواجد 108 شاحنات أمام معبر رفح.

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المتبرعين لصالح مؤسسات التحالف الوطني لدعم أهالينا في قطاع غزة، والتي حملت العديد من المساعدات الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية وبطانيات الشتاء وبعض الخيام والملابس، بالإضافة إلى حملات التبرع بالدم.

وكشف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أنه منذ يوم 7 أكتوبر قدمت الدولة المصرية حوالي 75% من المساعدات إلى قطاع غزة، مما يدل على أن الشعب المصري، رغم ظروفه الاقتصادية، يشارك بقوت يومه لدعم القضية الفلسطينية.

جهود مستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى شاحنة التحالف الوطنى، ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.