السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين ويوجه بسرعة حلها

محافظ قنا
محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استقبال المواطنين بمكتبه، للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها.

وقال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظ، استقبل كل مواطن على حده، واستمع لشكواهم وتم بحثها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وأضاف أن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها سريعًا.

وأشار إلى أن محافظ قنا، وجَّه المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش "تكافل وكرامة" الخاصة بالمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقتٍ قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا التعامل مع شكاوى المواطنين

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