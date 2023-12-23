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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 5 دورات بمركز سقارة يستفيد منها 157 متدربًا بالمحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

شهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، انطلاق الاسبوع العشرين من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي غدًا الأحد الموافق ٢٤-١٢-٢٠٢٣ بتنفيذ دورتين تدريبين جديدتين لأول مرة هما دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة "  صوتك مسموع"  بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ويستفيد منهما 56 متدربًا.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية والتى يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات خدمة المواطنين،والتى جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقى شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة.

 تطوير مستمر لآليات تلقي مشكلات المواطنين

 

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي من خلال مبادرة (صوتك مسموع)، والتي حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ إطلاقها في 2018، ما يتطلب بشكل مستمر رفع كفاءة العاملين بها وبمكاتب خدمة المواطنين فى المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل معها على النحو الأكمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية ستركز على التعريف بالإطار القانوني لخدمة المواطنين، وما هى دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والنظام الالكتروني للمنظومة ومكوناته (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)، وإدارة الاداء ومؤشرات تقييمه في خدمة المواطنين، ومفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة - احتياجات وأنواع العملاء - وجودة وكفاءة معالجة الشكاوى، والشكاوى من منظور قانوني،و كيفية حل المشكلات( مفهومها وخصائصها وأسبابها وأهميتها ) وطرق وتقنيات حل المشكلات والاخطاء الشائعة فى مراحل حلها.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة ستتناول ايضًا مهارات التفاوض والاقناع وتطوير مهارات التفاوض ومنهجية الاعتذار،و طرق الاتصال مع العملاء، والتحول الرقمى ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات، وأهمية التنسيق والمتابعة الميدانية لمعالجة الشكاوى وإزالة أسبابها، ومفهوم التفكير الابداعى والابتكار واستراتيجيات التفكير الابداعى والتحديات، والحزم ومهارات الشخصية الايجابية(أنماط الشخصيات وطرق التعامل معها )،وطرق استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة " صوتك مسموع".

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء والاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة التى ينفذها مركز سقارة خلال أسبوعه الـ20 بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منهما 28 متدربًا.

ونوه بأن الوزارة لها دورًا حاسمًا في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي ومنها تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتى من أبرز أهدافها التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية اقتصادية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر.

ويأتى ذلك تنفيذًا للهدف القومي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بزيادة الاستثمارات الخضراء، من ضمن هيكل الاستثمارات العامة بالدولة تدريجيًّا.

وزير التنمية المحلية مركز سقارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظات الجمهورية دورات تدريبية

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