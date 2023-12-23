السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تشغيل محكمة الفرافرة يناير المقبل

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة وذلك اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

ووجّه الزملوط الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير العدل، للتعاون المثمر في إنهاء إجراءات تفعيل المحكمة؛ تخفيفًا عن مواطني الفرافرة وتوفيرًا للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم.

وكان محافظ الوادي الجديد، قد ناقش سبل إقامة مجمع للمحاكم بمدينة الخارجة وتخصيص مقر لمحكمة الفرافرة خلال لقاء بمقر وزارة العدل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، مؤكدًا أن اللقاء لبحث عدد من الملفات الخاصة باستغلال المباني والأصول غير المستغلة التابعة للوزارة على أرض محافظة الوادي الجديد.

وأضاف المحافظ، أنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على إنشاء مجمع للوزارة يضم المحاكم والشهر العقاري، وكذلك تخصيص مقر لافتتاح محكمة بمركز الفرافرة للتيسير على أهالي المركز، كما جرى مناقشة افتتاح فرع محكمة استئناف بالخارجة.

محافظ الوادي الجديد صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة تخفيف ا عن مواطني الفرافرة توفير ا للوقت والجهد إقامة مجمع للمحاكم

مواد متعلقة

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مركز ذوى الهمم

"رياضة الوادى الجديد" تنفذ مسابقات اللياقة البدنية بجميع مراكز الشباب

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة

تعليم الوادى الجديد يقيم فعاليات مهرجان الصحافة والإعلام التربوى بالداخلة

بمشاركات دولية.. جامعة الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

"معبد الناضورة" أقدم كمين لمراقبة القوافل التجارية في الواحات قديمًا

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع مع الإدارات سير العملية التعليمية

"تعليم الوادي الجديد" تتسلم 2083 جهاز تابلت تعليمي

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟