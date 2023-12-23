محافظ الوادي الجديد: تشغيل محكمة الفرافرة يناير المقبل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة وذلك اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

ووجّه الزملوط الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير العدل، للتعاون المثمر في إنهاء إجراءات تفعيل المحكمة؛ تخفيفًا عن مواطني الفرافرة وتوفيرًا للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم.

وكان محافظ الوادي الجديد، قد ناقش سبل إقامة مجمع للمحاكم بمدينة الخارجة وتخصيص مقر لمحكمة الفرافرة خلال لقاء بمقر وزارة العدل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، مؤكدًا أن اللقاء لبحث عدد من الملفات الخاصة باستغلال المباني والأصول غير المستغلة التابعة للوزارة على أرض محافظة الوادي الجديد.

وأضاف المحافظ، أنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على إنشاء مجمع للوزارة يضم المحاكم والشهر العقاري، وكذلك تخصيص مقر لافتتاح محكمة بمركز الفرافرة للتيسير على أهالي المركز، كما جرى مناقشة افتتاح فرع محكمة استئناف بالخارجة.