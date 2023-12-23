السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يتعمد قطع الاتصالات وتدمير البنى التحتية

قصف غزة
قصف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بأن الاحتلال يتعمد قطع الاتصالات وتدمير البنى التحتية بغزة، ويقسم قطاع غزة لمناطق عسكرية مغلقة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

الاحتلال مناطق عسكرية مغلقة يقسم القطاع تدمير البنية التحتية في غزة تدمير البنى التحتية قطع الاتصالات

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