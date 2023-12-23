القبض على 14 شخصًا بتهمة السرقة خلال حملة أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله إكسسوارات مجهولة المصدر، وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب المغافلة، كما أقرت بارتكابها 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بتصرفها في المسروقات الخاصة بالمجني عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالي متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.

وأمكن ضبط 7 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية من بينهم 4 عملاء وبحوزتهم لفافة بدخلها مخدر الهيروين ومجموعة من المفاتيح المُصطنعـة وحلق ذهــب وحقائب سفر بداخلها بعض الملابـس عقب قيامهم بسرقة خاتم ومحبس ذهب ومتعلقات شخصية من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب، كما ضُبط بحوزة اثنين منهم بعض المشغولات الذهبية والفضية.

كما تم ضبط سائق، وميكانيكي لهما معلومات جنائية لسرقتهما بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه، حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة و2 بطارية سيارة مجهولتي المصدر وعدد من الأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي، كما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة.

وتم ضبط 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم و2 أنبوبة أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة 5، وسيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها مأسورة حديدية وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكباري تحت الإنشاء مستخدمين الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.