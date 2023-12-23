السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: الاحتلال استخدم القنابل "الأكثر تدميرًا" فى غزة.. ومسئول إسرائيلى: سننظر لاحقًا فى الأمر

غزة
غزة

كشف تحقيق أجرته الصحيفة الأمريكية “ نيويورك تايمز” أن إسرائيل استخدمت القنابل "الأكثر تدميرا" في المناطق المصنفة على أنها آمنة في جنوب قطاع غزة.

الحرب فى غزة 

وقالت الصحيفة في تحقيقها: إن "القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل تشكل تهديدًا واسع النطاق للمدنيين الباحثين عن الأمان في جنوب غزة"، بينما لفتت الانتباه أيضًا إلى قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل "بأكثر من 5000" من هذه الذخائر.

وخلص التحقيق  إلى أن إسرائيل استخدمت واحدة من أكثر قنابلها تدميرا وأكبرها أكثر من 200 مرة في مناطق في جنوب غزة صنفتها على أنها آمنة للمدنيين خلال حربها ضد حماس.

واستخدم التحقيق التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي لصور الأقمار الصناعية ولقطات الطائرات دون طيار لجنوب غزة لتحديد الحفر "التي يبلغ عرضها 40 قدمًا أو أكبر"، والتي وفقًا لخبراء الذخائر الذين استشهدت بهم التايمز "تتشكل عادةً بقنابل تزن 2000 رطل فقط". وحسب المقال، تم العثور على 208 حفر من هذا النوع.

وتابعت الصحيفة: بسبب محدودية صور الأقمار الصناعية والاختلافات في تأثيرات القنبلة، من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم التقاطها".

ويستخدم العديد من الجيوش الغربية، بما في ذلك الجيش الأمريكي، قنابل تزن حوالي طن،  ومع ذلك، وفقًا للخبراء، تميل الولايات المتحدة إلى الامتناع عن استخدامها حاليًا في المناطق المكتظة بالسكان.

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الرد الإسرائيلى 

وفي بيان صدر ردًا على النتائج، نقلت صحيفة التايمز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله إن "مسائل من هذا النوع سيتم النظر فيها في مرحلة لاحقة"، وإن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين". " كما أكد أن أولوية إسرائيل هى تدمير حماس.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لتقليل عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب في قطاع غزة،  كما زود البنتاجون شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الصغيرة التي تعتبر أكثر ملاءمة للاستخدام في البيئات الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية مثل قطاع غزة.

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ومع ذلك، سلط تقرير التايمز الضوء أيضًا على دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل في الحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ"أكثر من 5000 ذخيرة MK-84 - نوع من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل" منذ أكتوبر.

نيويورك تايمز الاحتلال أصوات القنابل الحرب غزة إبادة قطاع غزة أبواب مدينة غزة

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