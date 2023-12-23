محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي ساحل سليم وأبنوب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمراكز والأحياء وفقًا للامكانات المتاحة والعمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية، وفقًا للأسعار المناسبة والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى إدراج هذه المشروعات في الخطة الجديدة 2024 / 2025 جاءت من مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء موضحًا أن جلسات التشاور ساهمت في وضع هذه المقترحات والعمل على تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي.



يأتي ذلك في إطار نمط ومنهجية المحافظة في الاعتماد على إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وخاصة في ظل الاهتمام البالغ من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظات الصعيد.



جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.



مناقشة المشروعات التي تم اختيارها واقرارها في الخطط الاستثمارية



ونم خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تم اختيارها واقرارها في الخطط الاستثمارية الجديدة بمركزي أبنوب وساحل سليم، واستعراض أهمية تلك المشروعات ومراحل تنفيذها وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، فضلًا عن الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن.



وشدد محافظ أسيوط على مراعاة الدقة في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات خاصة التي تمثلت في مشروعات دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.



وأضاف أن المشروعات التي تم وضعها تمت بناءًا على وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة.