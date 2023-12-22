الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

21 مصابًا في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم سرفيس
حادث تصادم سرفيس بدمياط

أُصيب قبل قليل، 21 شخصًا بإصابات متفرقة إثر اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد وقوع حادث اصطدام أتوبيس "سرفيس" بعامود إنارة بالقرب من مول النصر ومسجد عمر مكرم ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة أول أسيوط وسيارات الإسعاف وإدارة المرور ورجال حي غرب أسيوط، وتبيَّن من المعاينة والفحص اصطدام أتوبيس "سرفيس" رقم 6237 ي س ج نقل جماعي بعامود إنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا من مستقلي الأتوبيس وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وقال عيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط، إنه فور تلقي البلاغ اللازم تم انتقال رجال حي غرب وبالفحص والمعاينة، تبيّن انحراف أتوبيس "سرفيس" نقل جماعي، مما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بعامود النادرة وتسبب في إصابة 21 شخصًا.

وأضاف رئيس حي غرب أسيوط، أنه تم رفع الإشغالات من الشارع بالتنسيق مع إدارة المرور وتسيير حركة المرور أمام المارّة وإخطار غرفة العمليات بديوان عام محافظة أسيوط؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه فور تلقي البلاغ بالحادث، تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي لمراجعة المرضى وبيان مدى إصابتهم وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة وتوفير العلاج اللازم للمصابين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن قوات الأمن بالتنسيق مع حي غرب أسيوط رفعت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور.

حادث تصادم سرفيس بدمياط
حادث تصادم سرفيس بدمياط
حادث تصادم سرفيس بدمياط
حادث تصادم سرفيس بدمياط
حادث تصادم سرفيس بدمياط
حادث تصادم سرفيس بدمياط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاسب عيون ابراهيم رئيس حي غرب أسيوط أصيب منذ قليل 21 شخصا اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بنطاق حي غرب مدينة أسيوط مستشفي أسيوط الجامعي

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