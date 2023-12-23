السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير عزبة خيرالله بحي مصر القديمة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية (صور)

تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله

واصلت أحياء محافظة القاهرة تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام الجاري حسب جدول أعمال كل حي، وتابعت المحافظة التكليفات الموجهة للأحياء كل حسب احتياجه لتنفيذ الخطة الاستثمارية.

وأعلن حي مصر القديمة جنوب القاهرة، تنفيذ الخطة الاستثمارية العام الجاري في عزبة خير الله في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

تطوير عزبة خير الله 

ونفذ حي مصر القديمة توجيهات المهندس أيمن السعيد، رئيس الحي، وبدأت إدارة الإنارة تنفيذ أعمال الإنارة بالخطة الاستثمارية لحي مصر القديمة وتغيير وفرد شبكة كابلات أرضية جديدة لأعمدة الإنارة بشارع السبع بنات عزبة خيرالله، وذلك بدلًا من شبكة الكابلات الأرضية المتهالكة أسفل الأرصفة والأسفلت والتي كان بها عيوب كثيرة.

وجاءت الأعمال حرصًا على صيانة المرافق الحيوية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين وذلك ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كل أعمال الإصلاح والصيانه في أقل فترة زمنية ممكنة.

وشملت أعمال الخطة الاستثمارية بمنطقة عزبة خير الله، رصف وتركيب بالدورات بمنطقة مطلع السبع بنات بعزبة خيرالله حسب توجيهات رئيس الحي، وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

حملة نظافة مكبرة بمصر القديمة 

وفي سياق آخر، نفذ حي مصر القديمة حملة نظافة وتجميل  مكبرة في إطار تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين بمتابعة كل مايستجد، وتنفيذآ لتعليمات اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة بالتعاون مع فرع الهيئه والرصد البيئي.

وتم رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بنطاق الكنائس بمنطقة الزهراء، والشيخ مبارك  والشوارع الجانبية، ورفع مستوى النظافة بمناطق شارع متحف الحضارات وشارع صلاح سالم وميدان سيدي حسن الأنور  وشارع جامع عمرو بن العاص وشارع الإمامين، وشارع بين الأديرة.

تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
تطويرات بعزبة خيرالله
عزبة خير الله تطويرات الخطة الاستثمارية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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