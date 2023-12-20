نائب محافظ القاهرة تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، مشروعات الخطة الاستثمارية لإحياء المنطقة الجنوبية في إطار متابعة معدلات تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024.

وراجعت عبدالمنعم، جهود أحياء المنطقة للمُضيِّ قدمًا في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وفقًا للمواصفات الفنية القياسية طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود حي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بالتعاون مع إدارة الطرق استكمال أعمال تركيب انترلوك بحارة ببياري وحارة حجازي المتفرع من شارع أحمد فوزي، ورفع مطابق الصرف الصحي بشارع محمد مجاور، وجارٍ استكمال الأعمال تنفيذًا لأعمال الخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحقيقا لإرضاء المواطنين والتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءه الطرق بنطاق الحي.

كما تابعت جهود حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، حيث قامت إدارة الطرق بالبدء في أعمال تركيب بلدورات الأرصفة بشارع عزبة خيرالله بمطلع منطقة السبع بنات، وجارٍ المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال.