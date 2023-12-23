محلل سياسى لـ "القاهرة الإخبارية": هناك خلافات داخل إسرائيل وضغط على نتنياهو

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك خلافات داخل كابينت الحرب الإسرائيلية، ما بين فريق يريد وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن، وفريق خر يحاول العمل على تمدد هذه العمليات.

وأضاف "زكارنة"، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخلافات بالإضافة إل الخلافات السياسية في الداخل الإسرائيلي تشكل حالة من حالات الضغط على حكومة نتنياهو، فضلًا عن الضغط الغربي وتحديدا من الحلفاء، حتى ولو كان الضغط في بعض المسائل المرتبطة بالسياسة القائمة عليها في العملية العسكرية التي تقول كافة التقارير والمؤشرات أنها فشلت فشلًا ذريعًا.

وأوضح أن خروج فرقة 13 جولاني دليل واضح وعملي على أن هذه العملية لم تؤتي بثمار حقيقية ولا حتى صورة انتصار واحدة، معقبًا: "نسفوا بيت محمد ضيف علما بأن الرجل لا يتواجد داخل البيت، وكانت الاستخبارات الإسرائيلية قد ضربت ضربة كبيرة حينما شاهدت الرجل في فيديو وهو يتحرك، بدلا من المعلومات التي كانوا يعتقدون أنها صحيحة منذ سنوات طويلة بأنه مقعد، وبالتالي فإن هناك فشل استخباراتي وعسكري وضغوط دولية وإقليمية".