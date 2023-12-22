السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقي علام: الجمهورية الجديدة قائمة على العلم وإسناد الملفات المختلفة لأهل الاختصاص

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشعب المصري وضع الجمهورية الجديدة في بدايتها الحقيقية، وخروجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بهذه الأعداد رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدولة المصرية ومؤسساتها "نحن بأصواتنا التي وضعناها في الصناديق هي تعبير عما في وجداننا ونفوسنا وعما نكنه من خير لبلادنا بأننا مع القيادة السياسية ومع البلد في هذا الاتجاه، وأننا نجدد الثقة في السيد الرئيس". 

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية تعتبر تدشين للجمهورية الجديدة بالسواعد والأصوات، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية المواطنة، وجمهورية قائمة على الديمقراطية والمساواة والعدل، ما أنها الآمال والتطلعات التي يحلم بها المصريين، هي جمهورية "حياة كريمة" وجمهورية عدم التمييز بين الطبقات.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الجمهورية الجديدة قائمة على العلم وإسناد الملفات المختلفة لأهل الاختصاص.

الدكتور شوقي علام برنامج نظرة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة

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