اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 21 ديسمبر 2023

الجمعة 15 ديسمبر:

- المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة يلقى كلمة مصر نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي أمام ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حول تعزيز رفاه ودمج ذوي الإعاقة احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة

- متطوعو الهلال الأحمر المصرى يستقبلون المساعدات الانسانية العاجلة عبر الجسر الجوى الرابط بين مطار العريش ودول العالم على مدار الساعة تجهيزًا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.

- وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مبادرة "العالم يحتاج الى أب" تنظم معسكرًا تدريبيًا لإعداد كوادر تدريبية من الوزارة على منهج المبادرة.

السبت 16 ديسمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة 300 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

- القباج تفتتح معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصرح بأن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل العالمية وأن جميع التحاليل تتم مجانًا.

- بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الآداب جامعة الفيوم لتعزيز التعاون في مجالات تبادل الإنتاج العلمي والمشروعات البحثية.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينتهي من تدريب 15 ألف طالب من خلال 207 ورش تدريبية على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة لإعداد الشباب المقبل على الزواج والعمل على استقرار الأسرة.

الأحد 17 ديسمبر:

- القباج تشهد افتتاح مؤتمر "صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي تعقده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتؤكد على أهمية الإعلام الرقمي والاعلام الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي والتأثير على الرأي العام.

- مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ومؤسسة مصطفى وعلى أمين، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يسلمان عددًا من الأصول الإنتاجية لتشجيع الأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة "إصنع بنفسك".

- وزارة التضامن الاجتماعي تدرس أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والعائدين لأوطانهم في ورشة العمل التي نظمتها اليونيسيف وبحضور المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- استقبال 300 مشروع تحت مظلة مشروع "الطالب المنتج" الذي أطلقته وزارة التضامن لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج ومجابهة كافة أشكال الفقر، وتبدأ بمعرض "الطالب المنتج" بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر فرع أسيوط بمشاركة ٤٣ عارضا.

الاثنين 18ديسمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة وتؤكد أن التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة وقدرته على مواجهة التحديات والمضي قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة.

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، مدبولى القباج تشارك باجتماعا لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية واستعراض ما تم من إنجازات في مبادرة "صنايعية مصر".

- وزيرا التضامن الاجتماعي والتعليم العالي يجتمعان لبحث سبل تعزيز التعاون في مراكز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعات، ومبادرة "الطالب المنتج، و"بيوت التطوع"، ومناقشة سبل الاستثمار في الطلاب من خلال جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر تترأس اجتماعًا مع إدارة لجان الزكاة وشركة إي فاينانس لاستعراض جهود التحول الرقمي وميكنة لجان الزكاة.

- وتعقد اجتماعا موسعا مع قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر لمناقشة منهجية دعم الخدمات الطبية للمستشفيات الجامعية والمستوصفات والعيادات بالقرى، وتناقش توحيد معايير المساعدات الاجتماعية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

- فى إطار حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ينظم لقاء حواريا بين الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحى حول قضايا العنف الأسري.

- للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يطلق مبادرة لتوعية الصيادين ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان وأهمية التواصل مع الخط الساخن 16023 لإجراء الاكتشاف المبكر وإتاحة العلاج المجاني.

الثلاثاء 19ديسمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بداية من اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر ولمدة شهر، وتلقى طلبات التقديم بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الأمان الاجتماعي تترأس وفد مصر في انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين لأعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، خلال 20 و21 من ديسمبر الجاري.

- القباج تشهد توقيع عقد شراكة بين اينوفت للتعليم وسيرا للتعليم مع مجموعة نهضة مصر بهدف زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم قبل المدرسي بمصر والشرق الأوسط، وتؤكد أن الطفولة المبكرة والتعليم هما بوابتا الاستثمار وحجر الأساس للمجتمعات المستنيرة.

- القباج تشهد حفل ختام مشروع تعزيز "استراتيجية مصر القومية للسكان" بدعم من الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الصحة والسكان ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

- القباج تشارك في اجتماع موسع لمنظمات الأمم المتحدة والسفارات بمصر برئاسة الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بمصر، لاستعراض إنجازات الهلال الأحمر المصري ومناقشة سبل تنظيم المساعدات القادمة لقطاع غزة ولأزمة السودان.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الجلسة الختامية لورشة عمل لتحسين خدمات التأهيل والتوسع فيها من خلال غرف التكامل الحسى والعلاج النفس حركى، واحتساب التكلفة والعائد منها.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة الإدمان تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بسوهاج استعدادا للافتتاح ضمن 6 مراكز علاجية جديدة قريبًا.

الأربعاء 20 ديسمبر:



- وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تتسلم رئاسة أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لدولة قطر مريم المسند خلال اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

- القباج تلتقي الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني لمناقشة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين الإنسانية، ومجدلاني يثمن الجهود المصرية ودور الهلال الأحمر المصري في دعم أهالي قطاع غزة.

- وتلتقي بالسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين واللقاء لمناقشة استفادة البحرين من التجربة المصرية في ميكنة العمل الأهلي، وفي حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، وتناقش سبل التعاون في تبادل المنتجات الحرفية والتراثية.

- بالتعاون بين برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الكساء المصري للتوسع في الوحدات الإنتاجية بالريف المصري، د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول 4 وحدات إنتاجية لتمكين المرأة الريفية والحاقها بسوق العمل.

- وحدات التضامن بالجامعات المصرية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج حاضنات الفائقين بجامعات اسيوط وسوهاج والقاهرة، لإتاحة منح تعليمية للطلاب وتشجيع تكافؤ الفرص.

الخميس 21 ديسمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، وتناقش المساعدات الهولندية لتعزيز جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية لقطاع غزة.

- وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

- القباج ووزراء الشئون الاجتماعية العرب يدشنون مبادرة "نور" للتأهيل المتكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مؤسسة الدكتور نبيل فوزى الخيرية بحضور وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية.

- وزيرتا التضامن الاجتماعى والبيئة يشهدان اطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية برعاية مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتعاون مع "سامسونج مصر" وجامعة النيل.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة تطلق قافلة لتوزيع ما يزيد على 12 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقي تكافل وكرامة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.