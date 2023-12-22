الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استطلاع "الدستور": الأعمال القديمة أحلى.. إعادتها إفلاس

استطلاع الدستور
استطلاع الدستور

يقول المثل الشعبى «القديمة تحلا ولو كانت وحلة»، فما بالك وقديمنا كنوز كلما فتشت فيها تتأكد أننا لم نعطها قدرها الذى تستحقه.
صناع السينما والدراما أدركوا ذلك خلال السنوات الماضية، وقرروا أن يعيدوا إنتاج بعض من جواهر الزمن الجميل، كما يحلو للكثيرين تسميته، وأعادوا إنتاج أعمال مثلت علامات فنية فى وقتها، وآخرها فيلم شمس الزناتى الذى يعيده للشاشة محمد عادل إمام، وإمبراطورية ميم الذى يقدمه خالد النبوى فى الماراثون الرمضانى المقبل.
المفاجأة التى أظهرها استطلاع «الدستور» أنه رغم الموافقة على إعادة تقديم الأعمال القديمة، فإن الحنين يأخذنا للقديم، وحال المقارنة مع جديده فالأفضلية له قطعًا، مع حالة من الإشفاق على نجوم الزمن الحالى الذين يضعون أنفسهم «فى وش القطر» بإعادة أدوار فنانين كبار.. هذا وغيره فى نتائج الاستطلاع بالتفصيل.

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