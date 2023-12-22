الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر: غزة تعانى حصار تجويع وتدمير شامل

غزة
غزة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن غزة تعاني حصار تجويع وتدمير شامل للبنية التحتية الأساسية.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الوضع الكارثي يتزامن مع تصاعد الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال لمدن الضفة الغربية وما توقعه من شهداء وجرحى فلسطينيين.

وتابع: "علاوة على هجمات مستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يخشى معه من انفجار الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية".

مجلس الأمن غزة حصار تجويع اقتحامات الضفة الغربية القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية

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