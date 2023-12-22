الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استكمال جلسات "الحوار الوطني" انتصار جديد للديمقراطية المصرية

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، يؤكد على أهمية مخرجات المرحلة الأولى منه والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب السياسية والديمقراطية.

وقال “الكمار” في تصريحات له: “الحوار الوطني فتح العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجمع كل القوى السياسية والوطنية على طاولة واحدة”.

وقال عضو مجلس النواب، إن استكمال جلسات الحوار الوطني، ستكون أفضل استثمار للإقبال الشعبي التاريخي على التصويت في لجان الاقتراع خلال الاستحقاق الرئاسي 2024، مضيفا: “نسب المشاركة كشفت عن الوعي السياسي لدى ملايين المصريين”.

واختتم “الكمار”: استكمال جلسات الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية ويدعم التنوع السياسي، ويفتح الباب واسعا أمام التعددية الحزبية والسياسية وانتصار للديقراطية في مصر، ونقل نبض الشارع المصري لصانع القرار عبر رؤى متنوعة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بتوجيهات السيسي وتحت مظلة الدولة انطلاقة حقيقية نحو حياة سياسية وديمقراطية سليمة في مصر، وصياغة المستقبل.

علاء عابد: الجهود المصرية مستمرة لوقف نزيف الدماء في غزة

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل التفاوض السياسي مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للوصول إلى تحقيق هدنة إنسانية أخرى للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف  النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية له، أن  الهدنة الإنسانية الجديدة تستهدف دخول الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكد “عابد” أن الرئيس السيسي يسعى إلى حلحلة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال اتصالاته ولقاءاته المكثفة مع قادة دول العالم.

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