الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هلال": الرئيس السيسى طلب أن تكون الجولة الجديدة للحوار الوطنى أكثر فاعلية وحيوية

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

قال  الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في كلمته عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، بأنه يتعهد بأن نستكمل حوارنا الوطني بأشكالِ أكبر من الفاعلية والعملية. 

وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب بأن تكون الجولة الجديدة من الحوار الوطني أكثر فاعلية وحيوية.

وأوضح أن الحوار لا يكون إلا بين المختلفين، ومن ثم فإن حدوث اختلاف في الحوار يعتبر هو الأساس، معقبًا: "إذا كنا 30 حزبًا وجميعنا متفقون، فلم يكن الحوار"، مؤكدًا أن الحوار لا يكون إلا بين المختلفين في الرؤى.

وأشار إلى أن الحوار لا يكون إلا بين الناس المختلفة، الناس التي ترى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بمنظورات ورؤى مختلفة.

علي الدين هلال الحوار الوطنى الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الاعلامية رانيا هاشم

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