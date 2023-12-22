الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال: عام 2024 سيكون استكمالًا للصراعات التى حدثت فى 2023

الدكتورعلي الدين
الدكتورعلي الدين هلال

أوضح الدكتور علي الدين هلال،  المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، السيناريوهات المتوقعة خلال العام الجديد، قائلًا: "إن عام 2024 هو استمرار لعام 2023، فإن أهم حرب كبرى وهي الحرب الروسية الأمريكية قد استمرت، ولا تبدو نهاية مبكرة لها".

وأضاف الدكتور علي الدين هلال خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة الحياة، أن التنافس الاستراتيجي الأمريكي الصيني مستمر، وفي ديسمبر الحالي عقد اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في سان فرانسيسكو، واتفقا على بعض الأشياء، لكن العام كان مليئًا بالأزمات، حيث كانت توجد في بداية العام أزمة المناطيد. 

وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدت لانفجار الوضع في أكتوبر، مؤكدًا أن ما يحدث من إسرائيل في غزة هو هجوم بربري. 

علي الدين هلال المحور السياسي الحوار الوطنى سيناريوهات 2024 الحرب عل غزة

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